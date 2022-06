È la stagione del tartufo scorzone: "Si trovano in superficie, esemplari belli grossi"

Una superficie ruvida e rugosa, una forma tondeggiante ma irregolare e un sapore gradevole, ma non troppo intenso. È il tartufo scorzone, anche conosciuto come tartufo nero estivo, la cui stagione di raccolta si è aperta in Umbria il 29 maggio e di cui Giuliano Martinelli, titolare dell’azienda Giuliano Tartufi di Pietralunga, è esperto conoscitore.

“I tartufi estivi vogliono soprattutto caldo e sole – ha commentato Martinelli –, quando saremo nel pieno del mese di luglio saranno perfetti: mentre la scorza è di un marrone intenso quasi nero, dentro la polpa deve essere marrone, se è molto chiara ha poco sapore. In questo periodo questi tartufi hanno un grande vantaggio: si trovano in superficie, esemplari belli grossi, ci sono delle pezzature da 50, 70 grammi. Se hai un cane da addestrare, questo è il momento ideale e l’atmosfera estiva è bellissima”.

Un tartufo che, rispetto ai più noti Bianco pregiato e Nero pregiato, ha caratteristiche differenti ed è molto utilizzato nelle attività di trasformazione. “Il tartufo estivo è il più economico – ha spiegato Martinelli –, costa mediamente dalle 100 alle 200 euro al chilogrammo, ma è anche il più amato, di facile approccio, si usa tutto, compresa la scorza. È il tartufo più comune, si utilizza per molti prodotti di lavorazione, le salse tartufate contengono una percentuale fino all’80 per cento di tartufo nero estivo. È un tartufo che concilia il prezzo, il buon sapore e la pezzatura, per questo per me è ‘il numero uno’, anche se come gusto continuo a preferire il bianco”.