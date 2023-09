Spose di ieri e di oggi, una sfilata di abiti nuziali per salutare l'estate a Citerna

Spose di ieri e di oggi, gli abiti di nozze protagonisti della serata organizzata a Citerna per domenica 10 settembre alle ore 17 in piazza Scipioni. Una sfilata di abiti da sposa dagli anni '70 ai giorni nostri che ha con sé tutta la volontà e la forza di veicolare un messaggio importante contro la violenza sulle donne.

Con il patrocinio del Comune, promotrice è l'associazione Proloco Citerna capeggiata dalla neo presidente Manuela Di Crescenzo, di concerto con Fantasy, Scuola Danza Lama, Global Style di Nadia Creofini, Otto Retro Future Store, Banca di Anghiari e Stia, Beauty factor di Eleonora Robellini, Vivaio Eli, Ristorante Belvedere.

Un bel parterre è lo staff di collaboratori che hanno dato il loro sponsor all'iniziativa della Proloco che come dice la portavoce dell'associazione, nonché ideatrice ed organizzatrice principale dell'evento, Valentina Ercolani, vicina alle sensibilità delle persone e in particolare del suo borgo - "attestano la trait d'union che si vive e si respira all'unisono nel nostro borgo, quando attiviamo i motori della cultura, del rispetto e dei valori che ci appartengono e ci uniscono, tingendo di partecipazione ed interesse ogni cosa che promuoviamo e realizziamo".

La sfilata sarà accompagnata dalle note musicali del sassofonista Nicola Giovagnini, un'altra forza del comune, che ha dimostrato come gli altri la sua sensibilità verso l'importanza del messaggio della sfilata.

Dopo l'evento pomeridiano, la Proloco ha pensato anche ad un momento conviviale finale invitando i presenti a rimanere ad una gustosa cena a base di pesce come saluto di fine estate citernese, che è stata ricca grazie ai suoi concittadini e a tutti coloro che si sono apprestati a dare una mano e hanno raggiunto il borgo per godersi un bellissimo panorama ed ottima musica che si ripeterà con più percussioni nella serata con il Dj Valeriano Ugolini. Gradita la prenotazione per la cena al 331.7431965