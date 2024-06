Contributi per famiglie numerose, pubblicato il bando: ecco come fare domanda

Pubblicato l'avviso per l’accesso a contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli, finalizzato a sostenere il loro maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo, attraverso un sostegno economico delle famiglie con almeno quattro figli.

Per l’anno 2024 l’ammontare del contributo economico sarà pari ad 150 euro per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare. Il contributo sarà concesso a seguito di valutazione delle domande ricevute e della successiva approvazione della graduatoria che sarà formata attribuendo un punteggio di massimo 100 punti in base alla presenza di alcuni requisiti, fra cui la situazione economica familiare, risultante dall’ISEE.

Sono destinatari del contributo le persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: essere residenti in uno dei comuni che afferiscono alla Zona sociale N.1: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide; essere, comunque, residenti in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno cinque anni; essere cittadini italiani; cittadini comunitari; cittadini extracomunitari, in possesso del titolo di soggiorno regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi; avere all’interno del nucleo familiare un numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni conviventi, di cui almeno uno minore di anni diciotto;

avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a 36.000 euro.

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modello Domanda di ammissione – “Sostegno economico alle famiglie numerose” reperibile nella sezione “Domande online” della homepage del sito istituzionale del Comune di Città di Castello allegando la copia del documento di identità in corso di validità. Per informazioni sui requisiti di ammissibilità sono disponibili i seguenti numeri telefonici: Segretariato Sociale Comune di Città di Castello: 075/8529378 – 075/8529438 – 075/8529437; Servizio amministrativo politiche sociali: 075/8529446. Il modello di richiesta del contributo può essere compilato solo dall'intestatario della domanda, presentato una sola volta e da un solo componente per ogni nucleo familiare. La domanda può essere presentata esclusivamente online a partire dal 18/06/2024 fino al 17/07/2024 salvo proroghe.