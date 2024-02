Controllo del territorio, educazione stradale e contrasto alla velocità al centro dell’attività della Polizia locale di San Giustino

Il 2023 è stato un anno intenso che ha visto la Polizia Locale di San Giustino impegnata in molteplici attività nei vari settori di competenza alcune delle quali si sono svolte in piena sinergia e fattiva collaborazione con le altre Forze di polizia del territorio.

Se, infatti, il numero degli incidenti rilevati è rimasto invariato rispetto all’anno precedente sono invece pressoché raddoppiati gli interventi effettuati su richiesta dei cittadini.

Trentaquattro incidenti stradali rilevati, sei persone denunciate, 3.500 veicoli controllati e 19 mezzi sequestrati o fermati con il ritiro della carta di circolazione. Sono alcuni numeri del bilancio 2023 per la Polizia locale di San Giustino.

L’attività di controllo del territorio si è concretizzata mediante l’effettuazione di 766 servizi volti alla sorveglianza con pattuglie in auto e apiedi, 446 posti di controllo distribuiti in tutto il territorio con oltre 3.500 veicoli controllati oltre a 11 servizi di prevenzione dello spaccio di stupefacenti effettuati anche con l’ausilio di cani appositamente addestrati. Garantita la sorveglianza all’ingresso e all’uscita degli alunni delle scuole elementari e medie del territorio.

Per l’attività di polizia stradale sono stati effettuati 120 servizi di contrasto alla velocità più altri 11 realizzati con l’ausilio della strumentazione per il rilevamento della velocità (autovelox); sono stati rilevati 34 incidenti stradali e applicato la sospensione dalla circolazione di 19 veicoli (fermati o sequestrati). Significativo anche il lavoro svolto nell’ambito della Polizia Giudiziaria che ha portato alla redazione di 10 notizie di reato e alla denuncia a piede libero di 6 persone.

Grande rilevanza è stata data poi al progetto di educazione stradale, indirizzato in particolar modo ai bambini della scuola dell’infanzia che attraverso momenti di gioco e di svago hanno potuto approcciarsi in maniera ludica alle norme del Codice della Strada. Il progetto, culminato in una giornata dedicata alla Sicurezza Stradale, ha portato all’attribuzione di un Premio regionale ACI per l’impegno profuso appunto nell’ambito dell’educazione stradale.

Nell’anno 2023 sono state svolte anche attività di controllo nei settori dell’edilizia e del commercio, in quelli dell’ambiente e degli impianti pubblicitari con una particolare attenzione all’ambito del decoro e della sicurezza urbana.

Per il 2024, sarà ulteriormente implementata la videosorveglianza, con l’installazione a breve di un nuovo impianto presso il Parco Roccolo.

Inoltre è in procinto di essere approvato il progetto Scuole Sicure, che permetterà alla Polizia Locale di San Giustino di svolgere dei servizi di prevenzione al contrasto e al consumo di sostanze stupefacenti, anche attraverso degli incontri con gli alunni oltre all’installazione, anche in questo caso, di sistemi di videosorveglianza all’esterno delle scuole medie interessate dal progetto.