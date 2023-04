Ubriaco alla guida, perde il controllo dell'auto e si ribalta in mezzo alla strada

Gli agenti del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti in viale Rodolfo Morandi per un'autovettura ribaltata sulla sede stradale.

I poliziotti dopo aver segnalato l’incidente hanno rallentato il traffico in sicurezza e hanno avvicinato il conducente del veicolo coinvolto per sincerarsi delle condizioni di salute.

L’uomouno straniero di 39 anni ha riportato lesioni al volto e ha mostrato evidenti sintomi di alterazione dovuta all’abuso di alcool. Per questo motivo, dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118, è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha avuto esito positivo, con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, circostanza che, al momento di transitare nella via, verosimilmente, gli aveva fatto perdere il controllo del veicolo.

Il conducente è stato denunciato per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza, in orario notturno, con ritiro della patente e sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate.

Il 39enne è stato quindi affidato alle cure dei sanitari che lo hanno accompagnato presso il locale nosocomio per le cure e gli accertamenti del caso.