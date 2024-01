Alcol alla guida o venduto ai minorenni, controlli in città da parte della Polizia

Posti di blocco e controlli nei locali per la vendita di alcol ai minorenni. Gli agenti del Commissariato di Città di Castello sono stati impegnati in una vasto servizio di controllo che ha interessato le principali vie d’accesso alla città.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, sono stati effettuati numerosi controlli delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di disturbo della quiete pubblica; i pattugliamenti sono poi stati estesi capillarmente anche alle aree residenziali periferiche.

I controlli hanno interessato anche gli esercizi pubblici preposti alla vendita di artifici pirotecnici, dove si è proceduto ad effettuare dei controlli circa il rispetto delle norme previste dal testo unico di pubblica sicurezza. Effettuate anche verifiche sugli avventori al fine di accertare il rispetto del divieto di somministrazione di alcol a minori e l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati.

Nel corso delle attività di prevenzione gli agenti hanno effettuato 3 posti di controllo, identificato 65 persone e sottoposto a verifica 44 veicoli.

Durante il servizio di vigilanza sono state effettuate anche verifiche sullo stato psicofisico dei conducenti, al fine di prevenire condotte imprudenti e pericolose alla guida.