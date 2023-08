Città di Castello, circola senza patente, né assicurazione e revisione del mezzo: multato

Una pattuglia della Polizia locale di Città di Casstello ha fermato, in piazza Garibaldi, un uomo che transitava a bordo di un ciclomotore.

Il conducente, uno straniero non ancora ventenne, con regolare permesso di soggiorno, circolava senza aver mai conseguito alcuna patente di guida e il ciclomotore era privo di copertura assicurativa oltre che mai revisionato.

Comminate sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro e disposto il sequestro del ciclomotore per la successiva confisca.

In un altro controllo poi è stato intercettato un altro straniero non in regola con i documenti di guida e del veicolo mentre circolava in pieno centro storico.