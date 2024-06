Schiamazzi notturni in centro storico e riposo dei residenti, vietata la vendita di alcolici in bottiglie e lattine a Città di Castello

Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi ha emesso un'ordinanza che limita la materia di vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle aree del centro storico, con annesso divieto di utilizzo di contenitori di vetro e metallo nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del centro storico.

Il divieto entra in vigore giovedì 20 giugno e sarà valido fino al 16 luglio 2024, "all’interno del territorio delimitato dalle mura urbiche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, le condizioni di vivibilità e convivenza civile dei residenti".

L'ordinanza vieta "dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, di consumare in luogo pubblico, ad esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e al tavolo nelle loro pertinenze esterne rilasciate in concessione, bevande contenute in contenitori di vetro o metallo (lattine); La somministrazione e il consumo delle bevande in vetro o metallo (lattine), dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, è permessa solamente all’interno dei pubblici esercizi e, al tavolo, nelle pertinenze esterne o nelle aree date in concessione agli stessi". Vietato anche "dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa, ambulante su aree pubbliche, tramite distributori automatici (ex D.lgs. 114/98), nonché alle attività artigianali, vendere e comunque distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallo (lattine)".