Sansepolcro: un tifernate chiama la ex e poi tenta di farla finita. Salvato in extremis dai vicini di casa

Solo il sangue freddo dei vicini di casa ha evitato la tragedia. Un sessantenne di Città di Castello ha tentato di farla finita, ma è stato salvato in extremis da una coppia. Il fatto è accaduto nella notte fra sabato e domenica nelle immediate vicinanze di Sansepolcro. L' uomo, residente a Città di Castello ma di fatto domiciliato a Sansepolcro, ha tentato di suicidarsi, impiccandosi con una corda.

Prima di farla finita, però, il sessantenne ha effettuato una video chiamata alla ex compagna: forse per un ultimo saluto alla donna con la quale viveva fino a poco tempo fa.

La signora, capendo cosa stesse facendo l'ex fidanzato, si è impaurita e ha subito chiamato i vicini di casa: una coppia che ha cercato di dare una mano alla donna.

I due hanno bussato alla porta della casa e chiamato ripetutamente l'uomo, ma non ricevendo nessuna risposta hanno deciso di sfondare e nonostante la scena che si sono trovati davanti hanno mantenuto il sangue freddo e, insieme, lo hanno salvato. Adagiato sul divano di casa, hanno chiamato il soccorso medico ed i carabinieri di Sansepolcro (coordinati dal capitano Carmine Feola), che sono subito intervenuti prestando i primi soccorsi già sul posto, tentando rianimare il sessantenne cercando di farlo parlare e farlo tornare in sé. Portato in codice giallo, prima all'ospedale di Sansepolcro e poi a quello di Arezzo, attualmente è fuori pericolo di vita.