Sansepolcro, rissa nella notte di Halloween: carabinieri denunciano 10 ragazzi altotiberini

E' di 10 persone denunciate, 4 persone finite all'ospedale il bilancio della rissa della notte di Halloween, in via Vittorio Veneto, difronte ad una nota discoteca biturgense.

Erano circa le 3 di notte, quando nel parcheggio difronte al locale sarebbe volata qualche parola di troppo e in pochi minuti sono passati dalle parole ai fatti: ne è nata rissa che ha visto protagoniste ben 11 persone, tutti maschi di cui 5 minorenni, mentre gli altri sarebbero solo da poco maggiorenni, non solo italiani, ma anche di origini nord africane o dell’est Europa e residenti in Umbria, provenienti da Umbertide, Città di Castello e San Giustino.

L’episodio sarebbe durato pochi minuti, ma quanto basta per far intervenire l’ambulanza, che ha trasportato 4 al pronto soccorso dell’ospedale di Sansepolcro, dove sono stati riscontrati traumi cranici e arcate sopraccigliari lacerocontuse, mentre altri avrebbero addirittura rifiutato le cure.

Indiscrezioni parlano addirittura di un uomo che sarebbe stato chiamato in soccorso dai suoi fratelli e che si sarebbe presentato al parcheggio con una pala, con la quale avrebbe sferrato diversi colpi, ma fortunatamente senza procurare ferite gravi.

Tutto ciò sarebbe avvenuto nonostante sul territorio stessero già operando due pattuglie dei carabinieri, che in quel momento stavano effettuando dei controlli: i militari sono stati avvertiti dell’accaduto e sono intervenuti. Al loro arrivo sono tutti fuggiti, ma le persone soccorse in ospedale sono state identificate. Da questo punto sono partiti gli altri accertamenti che hanno portato all’identificazione dei partecipanti alla rissa.