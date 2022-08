Sansepolcro, i carabinieri arrestano un ladro seriale

Era diventato l'incubo dell'Altotevere e della Valtiberina: in pochi anni era riuscito a mettere a segno ben 10 furti e non solo.

I carabinieri di Sansepolcro sono riusciti a fermarlo e a portarlo in carcere.

L’uomo è stato individuato come l’autore di circa 10 raid, che lo vedevano protagonista principalmente di furti in abitazione ma anche di ricettazione di beni mobili rubati come computer, macchine fotografiche, consolle elettroniche per giochi, orologi e gioielli (alcuni dei quali ritrovati dai carabinieri ancora conservati nella sua stessa abitazione), prelievi illeciti di denaro utilizzando di carte di credito rubate ed utilizzo di atti falsi.

In un’occasione era stato anche arrestato proprio per furto di materiali di arredo in un asilo nido a Marsciano, in provincia di Perugia

Tutti questi episodi sono stati raccolti e riferiti alla magistratura inquirente, che su proposta dei militari ha riunito i vari fascicoli ed ha emesso un provvedimento di restrizione in carcere. Dopo le incombenze di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Perugia, dove l’uomo dovrà restare per scontare circa 13 anni di reclusione.