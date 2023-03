Sansepolcro, centra una vettura in sosta e si ribalta

Ha centrato una vettura ferma e si è ribaltato. Incidente fra via dei Malatesta e via dei Lorena a Sansepolcro (nella vicina provincia di Arezzo, in Toscana), nel pomeriggio di domenica, ultimo giorno delle fiere di Mezzaquaresima.

Una Fiat ''16'' , condotta da un ottantaquattrenne di San Giustino, si stava immettendo in via Malatesta quando probabilmente, nel curvare, ha centrato una Fiat Cinquecento in sosta. L'auto ferma ha fatto da trampolino, tanto che la vettura condotta dall'altotiberino si è ribaltata. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della polizia municipale di Sansepolcro, i vigili del fuoco e una ambulanza. I sanitari lo hanno trasportato all'ospedale biturgense per tutte le analisi del caso, ma pare che l'ottantaquattrenne fosse in buone condizioni, lucido anche se sotto choc per l'incidente.