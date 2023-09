Lavori in abitazione, la possente Gru si ribalta e colpisce l'abitazione: mezzi speciali in azione per recuperare il mezzo

Poteva finire in tragedia ma per fortuna alla fine nessuno è rimasto coinvolto e ferito. Una grande gru per cause ancora da accertare ad un centro punto si è mossa quasi ribaltandosi andando a colpire pesantemente un immobile con il braccio e la struttura meccanica nel corso di un lavoro edile in un terreno privato. Il fatto è avvenuto nel comune di San Sepolcro, in località Campezzone, dove all'ora di pranzo, di oggi, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno usato dei mezzi speciali per rimettere in piedi la Gru edile che aveva provocato molti danni, in particolare al tetto, all'abitazione colpita. Non c'è stato bisogno dell'intervento del 118 dato che non sono rimasti coinvolti lavoratori e residenti.