San Giustino, ubriachi alla guida: due giovani nei guai

Hanno festeggiato, alzato un po' il gomito e poi si sono messi alla guida, pensando di non essere fermati. Invece i carabinieri li hanno fermati e gli hanno ritirato la patente.

Due ragazzi di Sn Giustino sono incappati nei servizi dei militari di Sansepolcro, realizzati per il contrasto dei reati in genere, ma soprattutto per prevenire e porre un freno alle condotte illecite alla guida dei veicoli, affinché la normalità dei festeggiamenti non debba trasformarsi fenomeno di “malamovida”.

Ed è così che nel corso della scorsa notte, sia prima che dopo la mezzanotte, i carabinieri hanno eseguito numerosi controlli con i quali sono stati fermati una cinquantina di conducenti alla guida di altrettanti veicoli, e dei quali 3 sono stati trovati in stato di ebbrezza alcoolica mentre altri 2 erano in possesso di marijuana nascosta all’interno dell’abitacolo delle macchine. Nulla di particolarmente grave, infrazioni di tipo amministrativo e quantità di marijuana minime, si parla di pochi grammi, ma ciò che allarma è il fatto che sempre più spesso ai controlli corrisponda il sequestro di droghe (seppur leggere) e il ritiro di patenti per guida in stato di ebbrezza. La fascia di età media dei conducenti è sempre più bassa, principalmente tra i 20 ed i 30 anni.