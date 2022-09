San Giustino, torna ''Celalba in festa''

Ritorna “Celalba in festa” con la buona cucina, grandi orchestre, giochi e divertimenti per tutti.

Si inizia venerdì 9 settembre con la musica dei “Cafe’ concerto” e la tradizionale gara di briscola, dalle 22,30 in poi apertura “Area giovani” in compagnia di ''Jensmin e The Space''.

Sabato 10 settembre Serata Evento con l’orchestra “Omar Lambertini”.

Domenica 11 settembre la serata sarà allietata dall’orchestra “Denny Francioni”. Durante tutte le tre serate sono aperti gli stand gastronomici o meglio “si mangia lo stinco” e tanti altri piatti della tradizione locale.