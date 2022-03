San Giustino, stop all'acqua per lavori sulla rete idrica

Stop all'erogazione di acqua per i lavori in alcune zone di San Giustino, Dogana e zona industriale.

A comunicarlo è Umbra Acque spa, il gestore della rete idrica, evidenziando come a causa di lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati alla sistemazione dell’impianto di via Alfieri dalle 22 di martedì 8 marzo alle 6 di mercoledì 9 marzo, verrà sospesa l’erogazione idrica a San Giustino capoluogo, nella zona industriale, fino a svincolo E45, in località Dogana, Gabriellone, Ca’ di Nardo e Petricce. Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com.

Gli addetti ricordano che momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

''L’azienda – affermano in una nota - resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445''.