Altotevere, lo stalker entrava in casa quando lei non c'era: scoperto dalle telecamere, arrestato

I Carabinieri della Stazione di San Giustino arrestato un 32enne di origine campane, residente da lungo tempo in Alta Valle del Tevere, che si è reso responsabile di aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo, circa un anno fa, dopo la denuncia presentata dalla ex moglie per maltrattamenti, era stato colpito dal provvedimento in questione "al fine di evitare ulteriori comportamenti lesivi nei confronti della donna". Le telecamere interne all'abitazione hanno immortalato l'ex marito che sfruttando una copia delle chiave che non aveva restituito era entrato aggirandosi per le stanze. Un irruzione che ha fatto scattare l'arresto in attesa del processo che era previsto per la giornana di oggi ma che per problemi tecnici è stato rinviato a data da destinarsi.