San Giustino: schianto nella notte lungo la E45, in tre finiscono all'ospedale

Schianto nella notte lungo la E45, nel comune di Sansepolcro, poco prima dello svincolo per San Giustino, in direzione sud. Erano da poco passate le 2,40 quando sono entrate in collisione due auto.

Tre le persone coinvolte trasportate al pronto soccorso di Città di Castello in codice 3, ovvero con una condizione stabile senza rischio evolutivo. Sul posto sono arrivate l'automedica di Sansepolcro, una ambulanza Misericordia di Anghiari, una ambulanza Misericordia di Sansepolcro e un equipaggio del 118 dall'ospedale di Città di Castello. In supporto vigili del fuoco e Polizia Stradale del distaccamento di Todi.