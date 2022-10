San Giustino, il gruppo Salpa ''investe'' sul personale: pronti i bonus

Oltre 35 mila euro in bonus per i dipendenti. Il Gruppo Salpa di San Giustino punta a rafforzare il welfare aziendale, e lo fa con un bonus dedicato a tutti i dipendenti. Decisione aziendale contro il carovita.

Una scelta un po' controcorrente in un momento in cui tutte le aziende fanno i conti con la crescita delle spese e con un futuro sempre più fosco, in virtù della guerra in Ucraina e delle tensioni a livello globale.

Il Gruppo Salpa, è oggi leader mondiale nella produzione e commercializzazione di biscotti da gelato di altissima qualità, granelle, decorazioni di cioccolato, inclusioni, coperture, prodotti senza glutine, e pangrattato per le principali multinazionali del gelato, dello yogurt, industrie dolciarie e Gdo (grande distribuzione organizzata). Un settore fortemente dipendente dall'energia e dalla produzione di grano e farine. Nonostante il periodo, però, i dirigenti hanno scelto la linea dell'ottimismo ed è stato elargito un bonus, importo massimo di 200 euro, a tutti i 170 dipendenti – indipendentemente da quanti chilometri dividano ciascuno dal posto di lavoro - per il bonus carburante.

''E' una piccola cifra – ha detto il dottor Stefano Cavallari, ceo del Gruppo Salpa – ma ci piace dare un forte segnale sia di vicinanza ai nostri dipendenti che, allo stesso tempo, dare un forte segnale di ottimismo. Crediamo che sia anche una nostra responsabilità salvaguardare i dipendenti e le loro famiglie da questa situazione difficile. Proprio per questo motivo, sono allo studio altre misure per migliorare il welfare aziendale verso i nostri dipendenti''.