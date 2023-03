San Giustino: rubano gasolio ai mezzi pesanti della Piastra Logistica, arrestati dai carabinieri

Sono stati fermati dai carabinieri, dopo un breve inseguimento, con oltre 350 litri di gasolio rubati.

A finire in manette un 35enne ed un 23enne, entrambi del posto, che si erano introdotti all’interno della piastra logistica della zona industriale e stavano rubando il gasolio dai tanti mezzi pesanti ivi parcheggiati.

I due, che tramite arnesi da scasso erano riusciti ad aprire il cancello dell’area di parcheggio, avevano già caricato sul proprio mezzo alcune taniche piene di gasolio e stavano riempiendone altre. All’arrivo dei Carabinieri i due uomini hanno tentato di fuggire a bordo del loro mezzo ma sono stati ben presto raggiunti e fermati. Nell’occasione i militari hanno potuto constatare che i ladri erano riusciti ad asportare circa 350 litri di gasolio dai vari mezzi pesanti che erano parcheggiati all’interno dell’area logistica e pertanto sono stati entrambi arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Inoltre, gli stessi, sono stati anche trovati in possesso di vari arnesi atti allo scasso nonché altri oggetti atti ad offendere e, ovviamente, perseguiti pure per questo. Il gasolio è stato restituito all’avente diritto mentre i due arrestati sono stati processati nella mattinata odierna presso il Tribunale di Perugia, il quale, convalidando gli arresti, ha disposto la misura degli arresti domiciliari per il 35enne mentre per l’altro l’obbligo di firma giornaliero presso la caserma di San Giustino.