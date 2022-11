San Giustino, screening gratuiti per la prevenzione del Diabete

Una mattinata di screening gratuiti (Glicemici e Pressori) organizzata, a ridosso della Giornata mondiale del Diabete, dall’associazione Diabetici Alta Valle del Tevere, in collaborazione con Anpas Croce Bianca Tifernate e la Farmacia Eredi Polverini.

E’ quanto verrà realizzato venerdì 25 novembre dalle 9 alle 12, presso gli ambulatori di Croce Bianca alla Stazione di San Giustino, in Viale Fabbrini.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Giustino, è volta a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione del Diabete, una patologia che comporta pesanti disagi ai malati, costringendoli a cure complicate e costose, per tenere sotto controllo questa malattia cronica. ''Scoprire per tempo se si è malati di diabete o se si rischia di diventarlo – hanno spiegato - è fondamentale per ridurre i disagi alle persone. In Italia, sulla base dei dati Istat del 2020, si stima una prevalenza del diabete pari a circa il 6% della popolazione che corrisponde a oltre 3 milioni e mezzo di persone''.

“Obiettivo della campagna di screening gratuiti, oltre che sensibilizzare la popolazione al problema, – commentano gli organizzatori e l’amministrazione comunale attraverso l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Guerrieri – è di riuscire ad individuare questa patologia tra coloro che non sanno”.