San Giustino, mongolfiera in difficoltà, interviene la polizia

Questa mattina, venerdì 19 agosto, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti nella periferia della frazione di Selci Lama di San Giustino dove era stato segnalato l’atterraggio di fortuna di una mongolfiera.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato che il grosso aeromobile era atterrato in un campo situato in prossimità di via Francesco Tifernate, fortunatamente senza creare pericoli per la circolazione o danni alle strutture circostanti.

Gli agenti, dopo essersi sincerati delle condizioni di salute dei due viaggiatori, li hanno identificati per un cittadino romeno, classe 1990 e un cittadino italiano, classe 1977.

Sentiti in merito alla disavventura, hanno spiegato di essere partiti da un campo autorizzato situato a Città di Castello e che, verosimilmente a causa di alcuni problemi tecnici, erano dovuti atterrare in quella zona.

Constatato che i due uomini non avevano bisogno di ausilio tecnico né di ricorrere alle cure dei sanitari del 118, i poliziotti hanno ripreso gli ordinari servizi di controllo del territorio.