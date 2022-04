San Giustino, maxi vincita: punta 20 euro e porta a casa 5 milioni di euro

''Una notizia che mi ha colto impreparato ma felice''. Queste le parole di Nicola Allegria, uno dei proprietari della tabaccheria ''Europa" situata lungo la strada che collega Città di Castello a San Giustino, dopo la maxi vincita di 5 milioni di euro.

Un fortunato, infatti, puntando solo 20 euro e acquistando un tagliando di ''Il Miliardario Maxi" è riuscito a vincere una cifra da record: la più alta registrata in Altotevere

''La vincita ci è stata comunicata giovedì pomeriggio, intorno alle 14,30, dal responsabile nazionale di Lotteria Italia dicendo che nel nostro punto vendita erano stati vinti 5 milioni di euro – ha detto ancora - hanno vinto con un tagliando del Maxi Miliardo del costo di 20 euro: una probabilità su 7 milioni''

Allegria ha aggiunto: ''Credo che sia una svolta per la sua vita''. Del fortunato vincitore non c'è traccia: ''Non abbiamo avuto notizie – ha concluso - Speriamo che possa aver vinto qualcuno che ha bisogno: 5 milioni di euro cambiano la vita''.