San Giustino, Belloni (Lega): “Accertamenti Tosap 2020 con sanzioni del 30%, il regalo di Natale dell’Amministrazione ai commercianti”

“Ingiusti accertamenti Tosap relativi al mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sulle insegne riferiti all’anno 2020: questo il regalo di Natale che i commercianti locali hanno ricevuto nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale”. A intervenire in una nota è Corrado Belloni, consigliere comunale della Lega di San Giustino.

“Una valanga di avvisi di pagamento con sanzioni del 30% che andranno inevitabilmente a incidere sulla tenuta economica di tante realtà locali che dopo la pandemia stanno affrontando le conseguenze della crisi energetica”, prosegue Belloni che precisa: “Il sindaco e la giunta farebbero bene a ricordare che questa annualità non è stata pagata non per mancata volontà dei commercianti, ma su indicazione del Decreto Rilancio che esonerava dal versamento della tassa a partire dal 1° marzo fino al 12 dicembre 2020 e per tutto l’anno successivo”.

Singolare inoltre – prosegue il consigliere – che proprio nel 2020 il comune di San Giustino non abbia inviato ai contribuenti, come di consueto nel periodo maggio-giugno, la notifica di tale tassa, spingendo i commercianti a credere di non dover procedere alla corresponsione del tributo. Per l’omesso versamento alle scadenze stabilite è inoltre prevista una sanzione del 30%, quando, per non incorrere nella multa, sarebbe bastato inviare entro i termini l’F24 per il bimestre non coperto dal decreto.

Aumento dei costi e peggioramento della qualità del servizio: questi sono i rischi che si corrono nel momento in cui il comune opta per l’esternalizzazione della riscossione dei tributi. Viceversa quando erano gli uffici preposti del comune ad occuparsi direttamente di tale attività, non solo il servizio offerto era migliore, ma dirigenti e dipendenti comunali erano sempre attenti e pronti ad ascoltare richieste ed esigenze delle imprese e dei cittadini. A pagare per le conseguenze di queste scelte nefaste saranno solo i contribuenti: l’unica strada da percorrere è quella di cambiare la macchina amministrativa "