San Giustino: raid in due appartamenti nel week end di Natale

Due colpi in altrettante case in pochissimi minuti. E' accaduto nella prima periferia di San Giustino, durante la sera della vigilia di Natale. Proprio all'ora del cenone, i malviventi hanno ben pensato di mettere in azione il loro piano. Così sono arrivati davanti allo stabile dove ci sono i due appartamenti e, dopo aver forzato e aperto la porta principale che da verso la strada e dove si trova davanti una struttura destinata agli anziani, sono entrati. Prima hanno passato in rassegna il piano superiore e poi quello inferiore, portando via un bottino abbastanza modesto: i ladri infatti hanno rubato sopratutto pezzi di bigiotteria, pochissimi preziosi e del denaro in contanti che hanno scovato fra i vari cassetti e mobili. Il colpo è durato pochi minuti e nessuno si sarebbe accorto di nulla. Ad accorgersi, invece, del furto sono stati i proprietari quando sono rientrati e hanno trovato la casa completamente a soqquadro.

Dopo un primo momento di choc e rabbia, i proprietari hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Città di Castello, che sono subito andati nella zona e hanno iniziato le indagini per capire chi fossero gli autori del gesto.