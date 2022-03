San Giustino, la commissione urbanistica al lavoro per le candidature ai progetti del Pnrr

E’ convocata per domani, mercoledì 2 marzo, la commissione urbanistica e territorio del Comune di San Giustino. All’ordine del giorno la discussione delle proposte progettuali da presentare all’interno dei finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Come amministrazione comunale - spiega la presidente di commissione Sara Marzà - stiamo cercando di lavorare per fruttare al meglio questa importante opportunità di finanziamenti europei nell'ambito dell'istruzione, per intercettare risorse da destinare alla riqualificazione dei plessi scolastici e alla costruzione di nuovi spazi educativi. Questi ultimi giorni sono stati molto impegnativi per gli uffici tecnici che hanno predisposto le schede progettuali dietro un’attenta analisi dei bisogni e delle condizioni del nostro patrimonio pubblico''.

"La commissione è l’occasione per visionare le candidature alle linee di finanziamento ministeriali, oltre che per avanzare proposte in attesa dell’approvazione dei progetti. In questa prima fase il Pnrr permetterà di finanziare interventi di riqualificazione importanti per il nostro comune su diversi fronti, dall’edilizia scolastica ed educativa per la prima infanzia, alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione di parchi storici e spazi sportivi. Tutti interventi che mirano a rendere armonioso, funzionale e sostenibile il nostro territorio. Il Pnrr rappresenta un’opportunità di sviluppo e di ammodernamento per tutto il paese: è nostra intenzione cercare di sfruttare nel migliore nei modi questa importante occasione”.