San Giustino: “InMovimento”, open day dedicato allo sport negli spazi Acli di Celalba

Una giornata all’insegna della socialità e del divertimento attraverso la pratica dello sport di base. A San Giustino sabato 17 settembre, a partire dalle 16, negli spazi del Circolo Acli di Celalba è in programma “InMovimento - Scuola e Sport”, l’iniziativa rivolta alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, coordinata dalla direzione didattica statale "F.T. Bufalini" di San Giustino in collaborazione con il circolo Acli di Celalba, con il patrocinio del comune e il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio.

L’obiettivo della giornata, spiega l’amministrazione comunale assieme agli organizzatori, è quello di promuovere la prativa sportiva, la socialità e i sani stili di vita. Un’occasione per avvicinarsi allo sport avvalendosi di personale esperto, in un contesto non competitivo che permetterà di provare varie discipline sportive con la finalità di promuovere la cultura del rispetto delle regole, lo spirito di amicizia e di crescita personale.

Un piacevole momento, reso possibile grazie al supporto di Uisp Comitato Altotevere, Croce Bianca e Nonni Civici, durante il quale è prevista la possibilità per tutti i giovani partecipanti di accedere a una merenda realizzata dai volontari dell’Acli.

Le attività, in programma fino alle 19.30, saranno coordinate da istruttori ed educatori delle associazioni sportive del territorio di San Giustino e non solo. Tra le varie discipline sportive che sarà possibile praticare ci sono la pallavolo, gimkana in bici, kart a pedali, tennis tavolo, calcio, danza, ballo, atletica leggera, ginnastica, freccette, scherma e rugby.