San Giustino Partecipa: un’assemblea pubblica per discutere con i cittadini della E78

La comunità di San Giustino si è riunita nell’incontro pubblico “Infrastrutture, territorio, sviluppo. E78: approfondire per comprendere”. Un’assemblea, tenutasi martedì 27 febbraio alle ex scuole di Lama in via Nuova, organizzata da “San Giustino Partecipa” per discutere del territorio con i cittadini.

Il candidato sindaco Stefano Veschi ha ringraziato tutti per la loro presenza, compresi i residenti del Comune di Mercatello, e chi fra loro ha contribuito alla discussione.

“Sull’apertura al traffico della galleria Guinza, abbiamo ribadito la nostra soddisfazione per l'adeguamento, ma restano delle criticità importanti - ha sottolineato Veschi - non può essere la strada provinciale 200, per la quale ovviamente è da escludere il transito dei mezzi pesanti, a rappresentare il collegamento della E78 tra la parte toscana e quella umbra, una strada che presenta alcune frane e diverse strettoie e che dovrebbe sopportare il passaggio di duemila auto al giorno, un problema enorme per i cittadini residenti”.

E ancora: “Per quanto riguarda il tracciato della E78, abbiamo chiarito che siamo favorevoli al suo completamento ripartendo dall’accordo di corridoio del 2022 fra i comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna, accordo sostenuto con forza e definito storico dallo stesso assessore regionale umbro Melasecche. Di sicuro va scongiurato un tracciato non condiviso né dai comuni, né dalla Regione Umbria, che passa a nord dell’abitato di Selci Lama in corrispondenza degli scavi archeologici di Colle Plinio”.



In conclusione il candidato ha ribadito: “Il completamento della E78 è un tema di grande importanza per il nostro territorio e per questo manterremo alta l’attenzione, continuando a favorire la partecipazione dei cittadini con assemblee e iniziative pubbliche”.