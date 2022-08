San Giustino, si chiamava Jonathan Bardus il giovane morto nell'incidente a Selci Lama

Si chiamava Jonathan Bardus, aveva 25 anni ed era originario di Cividale del Friuli, in provincia di Udine, il venticinquenne che ieri sera, sabato 27 agosto, ha perso la vita nell'incidente a Selci Lama.

Il giovane studiava veterinaria a Perugia, dove viveva da qualche anno.

Sabato sera, insieme ad altri amici, era a bordo di una Citroen Nemo per andare a cena in Altotevere: ma all'incontro non Jonathan non è mai arrivato. Poco prima dell'ora di cena, a Selci Lama di San Giustino all'incrocio fra via Tifernate e via Fratelli Rosselli, c'è stato il tragico schianto, dove lo studente venticinquenne ha perso la vita.

Gli altri occupanti del mezzo sono stati ricoverati, compreso un bambino di 7 anni (e non di tre come precedentemente scritto): per tutti ferite lievi.

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat ''Panda'', condotta da un ragazzo di Cerbara (frazione di Città di Castello) che stava tornando verso casa.

Secondo una prima e parziale ricostruzione, nello schianto il venticinquenne sarebbe stato sbalzato fuori dall'auto e perdendo la vita.

Sul posto sono subito intervenute due ambulanze del 118: arrivati sul posto i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Poi hanno trasportato tre feriti, fra cui il bambino, all'ospedale di Città di Castello: per tutti solo ferite lievi.

All'incrocio sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia tifernate che hanno iniziato le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

La notizia è arrivata al paese natio a macchia d'olio anche per effetto della notorietà della famiglia.

Jonathan era appassionato di animali e a Cividale era conosciuto da tutto e bel voluto. Era il primogenito di Ivano Bardus e Rita Calderini, i titolari della nota osteria ''Al Pellegrino di Carraria'', ai piedi della salita di Castelmonte.