San Giustino: appartamento in fiamme, una persona intossicata

E' partito dalla cucina l'incendio che ha interessato il piano terra di una abitazione, singola, in via del Lavoro a Selci, frazione nel comune di San Giustino.

L'allarme è scattato intorno alle 22,.15 di sabato sera quando gli abitanti, una famiglia di stranieri con un loro amico, hanno chiamato il 115 per segnalare le fiamme. Sul posto è arrivata la squadra di Città di Castello, con quella di Sansepolcro in supporto.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme: nel frattempo in via del Lavoro è arrivato un equipaggio del 118 che ha portato un uomo in ospedale a Città di Castello per una lieve intossicazione: se la caverà con qualche giorno di prognosi. Sul posto anche i carabinieri di Città di Castello.