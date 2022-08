San Giustino: e' iniziata Experimenta 2022, successo per la prima serata

La straordinaria voce della cantautrice Costanza Alegiani, accompagnata dai musicisti Marcello Alulli, Riccardo Gola, Fabrizio Sferra, ha ufficialmente aperto Experimenta 2022 a San Giustino.

“Grande soddisfazione per la prima serata del nostro Festival dedicato alla musica jazz – ha detto l’assessore comunale alla cultura Milena Ganganelli -. Ancora una volta l’esedra di Villa Graziani è stata cornice privilegiata di una serata che ha unito ottima musica, arte e socialità. La rassegna, arrivata alla settima edizione, con la direzione artistica di Marco Sarti, ha preso il via con un concerto che ha visto protagonisti eccezionali artisti. Un pubblico particolarmente numeroso e coinvolto ha mostrato di gradire, con lunghi applausi, l’esibizione di Costanza e della sua “band”. Grazie al Gal Alta Umbria per aver promosso Experimenta, iniziativa che, oltre a proporre musica jazz, mira a far conoscere uno spazio particolarmente bello del territorio, quale è Villa Graziani”.

La piacevole serata è stata arricchita da un momento di convivialità, grazie al bando Gal Alta Umbria Food “Mercato Locale-Eccellenze Agricole a Km 0”.

Il secondo concerto avrà luogo mercoledì 10 agosto, sul palco Nico Stufano, artista che sarà per la prima volta in Umbria. Per assistere all’evento, ad ingresso libero, non occorre la prenotazione.