San Giustino: ha continuato a maltrattare la ex, va ai domiciliari

Sarebbe dovuto rimanere a distanza dall'ex convivente invece, in barba alle disposizioni del giudice, è arrivata fin sotto al posto di lavoro e ha continuato a minacciarla nei social. Alla fine per un uomo di 51 anni di San Giustino sono scattati gli arresti domiciliari.

A bloccare l'altotiberino sono stati carabinieri della locale stazione che, nei giorni scorsi, hanno arrestato e portato ai domiciliari l'uomo.

La vicenda è nata a luglio quando, il cinquantunenne era stato denunciato dalla donna: subito sono scattate le indagini dei militari che hanno scoperto episodi di maltrattamenti in famiglia in quanto aveva posto in essere una pluralità di episodi di minacce, insulti ed anche aggressioni fisiche ai danni della donna. Da qui il gip aveva emesso il divieto di avvicinamento alla donna.

In un primo momento il provvedimento cautelare adottato era sembrato avere avuto effetti positivi perché erano cessati i comportamenti vessatori.

Negli ultimi dieci giorni del mese di settembre, però, l'uomo ha ripreso a tenere comportamenti ingiuriosi minacciosi e vessatori, ritenuti particolarmente pericolosi.

L'altotberino ha ricominciato a perseguitare la ex compagna con gravi minacce anche di morte pubblicate su alcuni social. Non contento, in una occasione l'ha raggiunta sul posto di lavoro, urlando e chiedendo di entrare: solo l'arrivo del fratello prima e dei Carabinieri dopo evitavano qualunque contatto tra i due.

A questo punto la donna, stanca, ha presentato una nuova denuncia. I carabinieri hanno ricostruito singoli episodi e hanno portato il sostituto procuratore a richiedere l'aggravamento della misura cautelare ed il Gip ha accolto la richiesta, ritenendo adeguata la misura degli arresti domiciliari ed aggiungendo ad essa il divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui conviventi.