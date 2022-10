San Giustino: tappa della polizia per la campagna contro le truffe

La campagna di prevenzione della Polizia contro i furti in abitazione e le truffe agli anziani, è proseguita a Lama di San Giustino. Nel corso dell’incontro – che si è tenuto presso il Centro vita associata di Lama - sono state illustrate da parte del vicedirigente del commissariato di Città di Castello, dottor Dario Lemmi, e dal responsabile dell’Ufficio controllo del territorio, dottor Giancarlo Salvadori - alcune buone pratiche per evitare di rimanere vittime di truffe o furti in abitazione. Presente anche il comandante della Polizia Locale di San Giustino che ha portato il saluto e il ringraziamento dell’amministrazione. Numerosi sono stati i cittadini che, incuriositi da una tematica sempre attuale, hanno preso parte all’iniziativa, chiedendo informazioni e suggerimenti per difendersi dagli abili “visitatori” che, spesso, spacciandosi per tecnici di società di erogazione di servizi o, addirittura, delle Forze dell’Ordine, riescono ad introdursi nelle abitazioni e a portar via facili bottini. Tra i suggerimenti dati dai poliziotti: diffidare sempre da chi, con qualsiasi scusa, cerca di entrare nelle abitazioni; chiudere bene gli infissi e le porte evitando di lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in luoghi esterni all’abitazione