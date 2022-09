San Giustino: bilancio più che positivo per Experimenta 2022

Si è conclusa, con il suggestivo e, al contempo, significativo concerto dell’artista ucraina Tamara Usatova, accompagnata da straordinari musicisti, la settima edizione di Experimenta, la rassegna jazz che il Comune di San Giustino promuove ogni mese di agosto affidandone la direzione artistica a Marco Sarti.

Tanta soddisfazione da parte dell’amministrazione e del direttore artistico per il grande apprezzamento espresso nei confronti del programma 2022: un cartellone di cinque serate, caratterizzate da proposte musicali di alta qualità, con artisti internazionali e un pubblico sempre più numeroso e partecipe, formato da affezionati, ma anche da persone che per la prima volta hanno preso parte ai mercoledì agostani in un contesto particolarmente bello e affascinante, quale l’Esedra di Villa Graziani.

“Sono state serate all’insegna del grande jazz e della socialità – riferisce l’amministrazione comunale - in un luogo ricco di arte e di storia, foriere di significativi ed urgenti messaggi di pace. Ai concerti, sono seguite le degustazioni di prodotti del territorio, grazie al bando Gal Alta Umbria Food ‘Mercato Locale-Eccellenze Agricole a km 0’. Ringraziamo i concittadini e tutti coloro che, anche da lontano, sono stati presenti ai concerti, il Direttore Marco Sarti, sempre lungimirante, gli Uffici comunali, in particolare quello Cultura, i dipendenti esterni. Grazie al Gal Alta Umbria per la promozione e proficua collaborazione. A rivederci ad agosto 2023”.