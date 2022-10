San Giustino: Altrocioccolato porta a teatro la biodiversità

Seconda tappa di avvicinamento per Altrocioccolato, la fiera-evento dedicata al cacao equo e solidale che si terrà a Città di Castello dal 21 al 23 ottobre 2022.

A San Giustino, venerdì 14 ottobre, dalle 19.30, il cine-teatro Astra ospiterà una serata conviviale di buon cibo e teatro, in collaborazione con Associazione Astra Aps e con il patrocinio del Comune di San Giustino. Alle 19.30 aperitivo con prodotti equosolidali e a km zero, in collaborazione con Floema Aps. Alle ore 21 in scena “Semis. Storie di un potere invisibile” di e con Giulia Bocciero e Davide Simonetti della compagnia Nouvelle Plague.

Spettacolo fuori dalle righe, intimo e comunitario, Semis vola con leggerezza sopra le storie, i suoni e i saperi che abitano la miseria e la follia dell'essere umano, portando in scena con profondità la stanchezza e insieme la gioia della terra: “Dietro ciò che mangiamo ci sono dei semi, delle persone, delle storie. L'intreccio di questi tre elementi provoca da sempre numerose implicazioni di tipo economico, politico e sociale. Abbiamo scelto di raccontare questa complessità creando una serie di immagini e partiture fisiche legate ai temi della sparizione della biodiversità, dell'industria semenziera, del legame profondo fra coltura e cultura”.

Durante la serata, l’Associazione Umbria Equosolidale presenterà il programma dell'edizione 2022 di Altrocioccolato. A seguire, sarà illustrato ai partecipanti il progetto Orti urbani e sociali Sansepolcro, a cura di Floema Aps. L’ingresso allo spettacolo e il contributo per l'aperitivo sono a libera offerta. Prenotazione consigliata al numero del Cinema-Teatro Astra: 349 319 1176 (anche WhatsApp).