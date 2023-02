San Giustino: sottoscritto protocollo tra Comune e sindacati in difesa del servizio sanitario pubblico

Un protocollo che contiene gli obiettivi prioritari per garantire l’effettivo accesso ai servizi socio-sanitari da parte dei cittadini, mettendo in campo azioni comuni, nel rispetto del proprio ruolo e funzione: è quanto è stato sottoscritto ieri nell’incontro promosso dal sindaco del Comune di San Giustino, Paolo Fratini, la sua vice Elisa Mancini, e gli assessori Simone Selvaggi e Andrea Guerrieri, con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil territoriali, insieme alle strutture dei pensionati Spi-Cgil Fnp-Cisl Uilp-Uil Alto Tevere, dopo un’approfondita e articolata analisi della situazione socio-sanitaria.

''In particolare – riferiscono i sindacati presenti all'incontro – è stata riconfermata la nostra contrarietà alla scelta compiuta dalla giunta regionale di non collocare la casa di comunità nel vecchio plesso ospedaliero di Città di Castello (come invece richiesto nella petizione popolare promossa dal sindacato che ha visto la raccolte di oltre 3mila firme, poi consegnate al presidente del consiglio regionale) e a quella afferente alla riduzione dei distretti sanitari. Le parti hanno inoltre riconfermato l’attualità della piattaforma sindacale sulla sanità, oggetto di iniziative pubbliche di informazione, sensibilizzazione e manifestazioni territoriali, ribadendo che non è tollerabile la non attuazione dell’intesa regionale sugli organici (sottoscritta e poi disattesa da parte della Regione), vista anche la drammatica situazione delle liste di attesa''.

Di conseguenza, sindacati e amministrazione comunale hanno evidenziato la necessità di mettere in campo “tutte le iniziative per impedire un continuo e costante smantellamento del servizio pubblico fondamentale e per rendere effettivamente esigibile il diritto alla salute sancito nella Costituzione”.

Anche per frenare “l’aumento del numero dei cittadini costretti a rivolgersi al sistema privato o che rinunciano a curarsi non avendo le risorse economiche per farlo”.