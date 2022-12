Tragedia di San Giustino: disposta una perizia sull'auto, Il pm indaga per omicidio stradale

Arresto cardio circolatorio per schiacciamento e politraumi. Sarebbe questa una delle cause, secondo le prime indiscrezioni che hanno potato al decesso istantaneo di Natasha Baldacci, la ventiduenne deceduta nell'incidente a San Giustino insieme a suoi te amici. La famiglia Baldacci è seguita dall'avvocato Leonardo Gabrielli che ha incaricato per l'esame un proprio consulente, il professor Pasquale Giuseppe Macrì, primario di Medicina Legale dell'Asl Toscana Sud Est.

Il pm che indaga per omicidio stradale ha disposto un perizia all'auto, che verrà effettuato il 9 dicembre. Una scelta non scontata ma che servirà per fare piena luce su quanto accaduto nella notte fra venerdì e sabato lungo via Umbra a San Giustino. Intanto proprio per fugare ogni dubbio, la Procura vuole fare luce anche su eventuali responsabilità relative alla pericolosità di quel tratto di strada.

«Credo – ha detto il Procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, all'ANSA nel suo sito - che la tragica morte di quattro ragazzi necessiti di andare fino in fondo in merito anche ad eventuali altre responsabilità. In quel tratto di strada qualche tempo fa hanno perso la vita altre quattro persone e si sono verificati altri incidenti. Credo sia importante fare chiarezza».

Secondo una prima ricostruzione Natasha, Gabriele Marghi (i due findanzati) con Luana Ballini e Nico Dolfi, di cui ieri ci sono stati i funerali, erano appena usciti da una festa di compleanno e stavano raggiungendo altri amici in una discoteca di Sansepolcro, dove però non sono mai arrivati. Luana, Natasha, Nico e Gabriele sono morti sul colpo quando l'auto su cui viaggiavano, una Fiat Punto, all'altezza di San Giustino, si è schiantata contro un muro.

Venerdì alle 14,30 ci saranno i funerali di Natasha e Gabriele al duomo di Città di Castello