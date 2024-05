Rotatoria del Cassero, da domani senso unico alternato tra viale Nazario Sauro e via Antimo Marchesani

Entra nel vivo il cantiere per la realizzazione della rotatoria del Cassero. Da domani, mercoledì 15 maggio, il traffico all’incrocio tra viale Nazario Sauro e via Antimo Marchesani sarà regolato provvisoriamente a senso unico alternato di marcia, con l’attivazione di un impianto semaforico mobile e la disattivazione del semaforo fisso.

La nuova disciplina del transito veicolare sarà necessaria presumibilmente per tre giorni, nei quali saranno effettuate le lavorazioni per l’attraversamento stradale della linea elettrica a servizio dell’impianto di illuminazione pubblica della futura rotatoria e per la riqualificazione dello schema elettrico dell’illuminazione di piazzale Ferri.

La nuova rotatoria è il perno del progetto della Variante del Cassero, sul quale verranno investiti complessivamente 1 milione e 400 mila euro provenienti da fondi europei e cofinanziati dal Comune per 400 mila euro, nell’ambito della programmazione di Agenda Urbana. Dopo la predisposizione del tracciato della strada che by-passerà l’attuale itinerario di viale Nazario Sauro che costeggia il bastione del Cassero, la realizzazione della rotonda renderà più scorrevole e sicura la viabilità in un punto strategico per l’accesso al centro storico tifernate. La viabilità dell’area era cambiata già una settimana fa con la chiusura al transito dell’ingresso di piazzale Ferri e con la deviazione del flusso veicolare per l’accesso e l’uscita dall’area di sosta nel nuovo passaggio creato a pochi metri di distanza, in direzione nord, lungo viale Sauro.

Lo spostamento da domani del cantiere al centro della carreggiata permetterà di proseguire con l’installazione della linea elettrica, in attesa dell’inizio delle opere stradali che ridisegneranno la circolazione veicolare sotto il bastione del Cassero. L’ordinanza emessa dalla Polizia Locale vieta anche la sosta nella prima parte di piazzale Ferri, nel lato destro rispetto all’ingresso dello stesso prospiciente viale Sauro. Sarà vietata anche la fermata su ambedue i lati del tratto di strada che collega piazzale Ferri all’area attrezzata per la sosta dei camper e sul tratto che collega l’ingresso dell’area di parcheggio, da viale Sauro fino all’ingresso del Parco Langer, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle manovre dei mezzi al lavoro. Il cantiere, per una parte del tempo necessario alla realizzazione della rotatoria, occuperà lo spazio antistante il bar di piazzale Ferri, ma l'accesso pedonale al pubblico esercizio resterà comunque garantito. L'accesso alle scale mobili del bastione del Cassero sarà sempre possibile durante i lavori, come pure l’utilizzo dei posti auto di piazzale Ferri.