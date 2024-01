Cesena ringrazia Città di Castello per le iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha inviato una lettera di ringraziamenti al sindaco Luca Secondi per manifestare gratitudine alla comunità tifernate per il sostegno concreto e le iniziative benefiche messe in atto lo scorso anno in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione.

Il sindaco cesenate nella missiva fa riferimento alla consegna del ricavato della raccolta fondi a favore attivata nell’ambito del torneo di calcio in amicizia fra le squadre dell’amministrazione comunale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il contributo della Società Rionale San Giacomo, avvenuta lo scorso anno in estate ad Agosto nel corso della tradizionale serata di corse al trotto (che risale alla fine degli anni ’70) all’ippodromo Savio di Cesena.

Sport, ippica, cavalli e tanta solidarietà, Città di Castello aveva risposto “presente” all’appello delle popolazioni alluvionate della Romagna con un gesto concreto di vicinanza. “Desidero esprimere il più sentito ringraziamento, a nome di tutta l’amministrazione comunale, per l’aiuto che, con la Vostra generosa donazione, ci avete offerto in questo momento non facile per la nostra città. Cesena, come tutta la Romagna – scrive il sindaco Lattuca nella lettera - sta affrontando le conseguenze di un evento meteorologico senza precedenti, dando prova di grande unità e di grande forza. Una forza che ci è stata data anche dai tanti che ci hanno dimostrato la loro vicinanza, manifestandoci concreto sostegno e solidarietà. Il Vostro aiuto è uno di questi lodevoli esempi, e per questo Vi ringrazio di cuore. Il nostro impegno è quello di destinare ogni centesimo della Vostra donazione esclusivamente per aiutare chi, in questa tragedia, ha subito i danni maggiori, a partire dalle famiglie sfollate dalle loro abitazioni. Sarà nostra cura rendicontare pubblicamente l’utilizzo di questi fondi. Spero non mancherà poi occasione, in futuro – conclude il sindaco di Cesena - di poterci incontrare in modo da ringraziarvi di persona”.

Il sindaco Luca Secondi nel rinnovare amicizia vicinanza al sindaco Lattuca, al comune e alla comunità locale cesenate ha sottolineato come “la serata di gala del trotto organizzata annualmente dal Comune di Città di Castello è diventato un appuntamento immancabile dell’estate cesenate ma anche un'iniziativa per rinsaldare gli ottimi rapporti di scambio e collaborazione sinergica su diversi fronti fra i due territori”.