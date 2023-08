Città di Castello, stanziati 64mila euro per i rimborsi della Tari per le famiglie bisognose

Il Comune di Città di Castello ha stanziato 64mila euro per i rimborsi della TARI 2022 per le famiglie tifernati più fragili. Potranno presentare domanda tutti i contribuenti della TARI per l’anno 2022 residenti a Città di Castello alla data del primo gennaio 2022 in regola con il pagamento della tassa, che abbiano un ISEE in corso di validità fino a 16.000 euro.

Gli aventi diritto che saranno inseriti in graduatoria potranno beneficiare di un contributo a rimborso delle somme versate per un massimo di 130 euro per i nuclei familiari fino a tre componenti e fino a 180 euro per i nuclei familiari composti da quattro o più componenti. Le risorse saranno erogate fino a esaurimento della disponibilità finanziaria prevista dall’amministrazione comunale.

“L’anno scorso abbiamo ricevuto circa 500 domande, un dato che rende evidente la necessità di contrastare il disagio economico che anche nella nostra realtà interessa tante famiglie - osservano gli assessori Calagreti e Mariangeli - La scelta di una soglia ISEE fino a 16.000 euro, più alta rispetto alla media dei Comuni che sono intervenuti con una misura analoga di sostegno alle famiglie, serve per andare incontro al maggior numero di persone possibile”.