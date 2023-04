"Addio, tra noi è finita", ma lei lo minaccia di diffondere foto compromettenti e chiede denaro per tacere: denunciata

Gli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno denunciato per il reato di tentata estorsione una 31enne straniera nei confronti di un uomo dell'Alto Tevere.

La vittima ha denunciato di essere stata più volte ricattata dalla donna dopo aver comunicato alla donna la fine della loro relazione. Quest’ultima non aveva accettato la fine del rapporto e lo aveva più volte minacciato di diffondere alcune foto “compromettenti” se in cambio non avesse ricevuto del denaro.

La vittima, però, non si era fatta intimorire e non aveva ceduto alle richieste della donna, la quale si era presentata sul posto di lavoro dell’ex compagno chiedendo denaro e minacciando l'uomo.

L’estorsione era proseguita con numerosi e insistenti messaggi che avevano indotto la vittima a denunciare l’accaduto, fino alla denuncia alla Procura di Perugia della donna.