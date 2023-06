Radiologia depotenziata negli ospedali di Città di Castello e Umbertide, l'Usl 1 non ci sta e risponde con i dati

Dopo la lettura di denuncia "sulla gravissima carenza di personale medico nei reparti di Radiologia degli ospedali di Città di Castello ed Umbertide" e la presa di posizione del sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, la Direzione dell’Usl Umbria 1 ha risposto alle polemiche tirando fuori numeri e risultati ottenuti. I vertici sanitari si sono detti sorpresi delle critiche sui medici impiegati nei reparti di radiologia degli ospedali di Città di Castello e di Umbertide: "E' rimasto invariato: sono sempre stati 10 nel tifernate e 3 in quello umbertidese. Stessa cosa, anche in media, per il numero delle prestazioni erogate".

Secondo i dati dell'Usl 1 nel 2019 nelle due strutture ospedaliere sono stati effettuati 39.182 esami di diagnostica – 27.529 a Città di Castello e 11.653 ad Umbertide – tra pazienti esterni, interni e del pronto soccorso. Nel 2022 sono stati 39.551: di cui 28.393 nel tifernate e 11.148 nell'umbertidese. Anzi, negli ultimi anni si è registrato un lieve incremento dell'attività di diagnostica, soprattutto di quella eseguita nell'ospedale di Città di Castello che, secondo i dati riportati, è passata da 27.529 del 2019 a 28.393 del 2022 con un + 864. "

Per quanto concerne le situazioni particolari - hanno concluso i vertici dell'Asl 1 Umbria - come casi di personale in malattia o in ferie, la Direzione dell’Usl Umbria 1 ricorda che i casi di malattia di breve durata vengono gestiti direttamente dalla struttura mentre in quelli di lunga durata è previsto un intervento della Direzione che sarà effettuato secondo le modalità imposte dalla normativa vigente. Le ferie, infine, fanno parte della normale organizzazione e gestione del responsabile della struttura che deve garantire sempre l’attività del reparto/servizio ed il diritto di tutti di godere almeno i 15 giorni di ferie estive".