Progetto “vacanze sicure” della Polizia di Stato, al via la campagna di sensibilizzazione

Il progetto "Vacanze sicure", la campagna di sensibilizzazione di buone pratiche da seguire prima e durante le vacanze per limitare la piaga dei furti, promosso su scala nazionale e territoriale dalla Polizia di Stato, dalle Questure e dai Commissariati di Pubblica Sicurezza approda anche a Città di Castello.

Sviluppato in sinergia con le amministrazioni comunali, il progetto prevede anche incontri sul territorio per mettere in guardia i cittadini su furti e truffe. A tale proposito è programmato un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza, venerdi 29 Luglio alle 21, a Sansecondo presso l’area verde in via della Stazione. Sul tema di stretta attualità relazioneranno, Dario Lemmi, vicedirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Città di Castello ed il Responsabile dell’Ufficio Controllo del territorio, vice-ispettore, Giancarlo Salvadori.

Saranno presenti anche la Presidente della Commissione Comunale Affari Istituzionali, Alessandra Forini, che ha coordinato l’iniziativa, amministratori pubblici e consiglieri comunali. La Polizia di Stato su questi aspetti fornirà utili informazioni per mettere in atto i giusti comportamenti da adottare, onde prevenire spiacevoli episodi e collaborare con le forze di Polizia addette al controllo del territorio. Nei giorni scorsi il sindaco, ha ricevuto nella residenza municipale, il dottor, Dario Lemmi, che da lunedi 4 luglio ha assunto l’incarico di vicedirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Città di Castello