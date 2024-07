Premio Globo d'Oro a Monica Bellucci, le congratulazioni del sindaco Luca Secondi

Globo alla carriera per Monica Bellucci, arrivano le congratulazioni del sindaco di Città di Castello Luca Secondi per il prestigioso premio all'atrice e modella tifernate: “Un ulteriore tassello di un mosaico stellare per l'attrice ed artista ormai da anni icona del bello, del cinema, del teatro e delle eccellenze italiane nel mondo”.

Il primo cittadino appresa la notizia del prestigioso premio, tra i più importanti riconoscimenti cinematografici del Paese, che vede l'Associazione della Stampa Estera in Italia premiare le opere più importanti dell'ultimo anno, ha voluto ribadire l'orgoglio per "Città di Castello, l’Altotevere, sua terra di origine e la sua gente" per "tanto e meritato successo ottenuto con il lavoro continuo, la tenacia, talento e amore per l’arte e la cultura - si legge in una nota del sindaco - Monica Bellucci anche se sempre in giro per il mondo per impegni professionali ha sempre mantenuto, grazie alla presenza degli affetti più cari, le sue radici con la città che gli ha contraccambiato vicinanza e stima ad ogni occasione".

Il sindaco Luca Secondi ha ricordato ancora "quel bellissimo momento in cui lei intervenne con un video messaggio per la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria a Vincenzo Mollica altro grande personaggio di cultura ed arte suo grande estimatore".