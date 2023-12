Anziano derubato del bancomat, in pochi giorni gli portano via 20mila euro giocando alle slot

I Carabinieri della Stazione di Trestina hanno denunciato due nomadi 30enni per furto e di indebito utilizzo di titoli elettronici ai danni di un anziano di Città di Castello che nell’arco di una settimana del mese di agosto vedeva addebitati sul proprio conto corrente circa 60 transazioni, ovviamente non riconosciute, per una somma approssimativa di circa 20.000 euro.

L'uomo, pur non potendo ricostruire l’esatta dinamica, ha dichiarato di essere stato derubato, in circostanze non precisate, della propria tessera bancomat, con la quale verosimilmente gli ignoti, stessero effettuando le transazioni illecite. Dall’esame degli estratti conti forniti dall’uomo, i militari operanti hanno appurato che le operazioni erano quelle relative alle spese avvenute presso una sala-slot di Perugia.

Dai filmati delle telecamere di sicurezza della sala e dopo aver ascoltato alcuni testimoni, i militari sono risaliti a una coppia di soggetti che aveva escogitato uno stratagemma ben rodato e che attraverso la sala cassa della sala giochi (inconsapevole dell’artifizio in essere), gli permetteva di ottenere ingente liquidità di danaro che veniva solo in minima parte giocata, consentendo ai medesimi di intascarne le cospicue rimanenze.

I due soggetti sono stati riconosciuti anche dalla vittima tra le foto dei pregiudicati, riconoscendo nella donna la nomade che pochi giorni prima dei fatti si era introdotta all’interno dell’abitacolo del veicolo dell’anziano, rubando la tessera bancomat.