"Polizia, ci sono due ladri in casa di mia madre": due arresti a Città di Castello

Una signora ha chiamato gli agenti del Commissariato di Città di Castello dopo aver visto due personoe che avevano scavalcato la recinzione dell’abitazione della madre. Casa che qualche giorno prima aveva già ricevuto la visita dei ladri con l’effrazione della finestra.

I poliziotti sono entrati nell’abitazione dove, nel seminterrato, hanno trovato due ragazzi stranieri di 20 e 18 anni che non sono stati in gradi di fornire una spiegazione per la loro presenza nella proprietà privata.

Gli agenti hanno perquisito i due giovani trovando un medaglione di proprietà del padre della richiedente.

Accompagnati in Commissariato i due giovani sono stati arrestati in flagranza per il reato di tentato furto in abitazione e, su disposizione del pubblico ministero, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.