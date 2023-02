Pistrino: Giovanni Pieracci e Francesco Maggiolini sono tornati a casa dopo 19mila chilometri in bici

Psitrino – Capo Nord- Pistrino, passando per l'Africa. Un viaggio di 19 mila chilometri, durato oltre 8 mesi, che si è concluso sabato (18 febbraio) intorno alle 13,30 quando Giovanni Pieracci e Francesco Maggiolini (con la maglietta della storica società ''Pedale Pistrinese'') hanno fatto rientro alla frazione di Citerna, nella piazza della chiesa, dove hanno trovato ad attenderli i genitori, gli amici e l'interno paese, che ha addobbato a festa l'area davanti alla chiesa.

All'arrivo, organizzato dalla Pro Loco, non poteva mancare il sindaco Enea Paladino e il vice sindaco Paolo Carlini.

'' 'Siamo partiti il 4 maggio – racontano i due ancora emozionati – da Pistrino: il 15 luglio siamo arrivati a Capo Nord. Da li abbiamo attraversato tutta l'Europa e siamo arrivati in Marocco nella cittadina di Zagora, poi siamo risaliti verso Tangeri. Da lì in Sardegna poi in Sicilia e pedalando siamo arrivati nella nostra valle''. Ieri hanno concluso il viaggio tornando da dove sono partiti, come a voler chiudere un cerchio all'interno del quale ci sono tante riflessioni, pensieri, esperienze e visioni.

In sella alle bici, pedalato dopo pedalata, con il sole o contro il vento, quando pioveva o c'era bel tempo Giovanni e Francesco hanno sempre trovato la forza di continuarne ad andare avanti, nonostante gli ostacoli e la fatica, nonostante la stanchezza o i crampi ai muscoli.

''Giorni difficili, ce ne sono stati – hanno affermato - ma abbiamo cercato di prenderli come venivano, altrimenti sarebbe stata dura superarli e andare avanti''.

''Si, ci sono stati momenti belli e brutti - hanno spiegato -ma ne è valsa sempre la pena''.

E se qualcuno gli chiedeva se avevano intenzione di ripartire, la risposta è stata. ''Dopo questa accoglienza che fa bene all'anima – hanno detto – vogliamo far riposare il corpo e la mente. Ma ormai il viaggio fa parte di noi stessi...'