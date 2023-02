Pietralunga, in Consiglio provinciale la SP 201: ''Pericolosa all'altezza del centro abitato''

“Sp 201 di Pietralunga pericolosa a causa di veicoli che viaggiano ad alta velocità soprattutto all’altezza del centro abitato”. A chiedere una maggiore attenzione su questa problematica – sollecitato da alcuni residenti – ed un rinforzo della presenza della polizia provinciale è il consigliere di minoranza Giovanni Dominici che sulla questione ha presentato interrogazione in Consiglio.

Discussa nell’ultima seduta, a rispondere il consigliere con delega alla polizia provinciale David Fantauzzi che ha precisato come “la rete stradale di competenza della Provincia di Perugia è di oltre 3 mila chilometri e gli agenti del Corpo che prestano servizio nei Nuclei operativi dislocati in tutto il territorio sono ad oggi 16. La zona interessata dalla richiesta – continua Fantauzzi - è situata all’interno di un centro abitato e l’articolo 26 del Codice della Strada prevede espressamente che la gestione dei tratti di strade statali, regionali o provinciali, coerenti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti sia di competenza del Comune. I controlli richiesti, pertanto, dovrebbero essere espletati principalmente dal Corpo di polizia municipale di Pietralunga in questo caso”.

“Comunque – ha concluso il consigliere - la segnalazione di Dominici sarà presa in considerazione prevedendo una futura programmazione dei servizi esterni posti di controllo da parte del personale appartenente al Corpo di polizia provinciale che presta servizio nella zona dell’Altotevere, Eugubino Gualdese (3 agenti) , che utilizzando la sperimentazione ‘targa system’ in possesso del s servizio. Tale strumentazione non rileva la velocità ma solo le mancate revisioni ed autorizzazioni degli autoveicoli, ma sicuramente funziona da deterrente per la velocità. Preciso, infine, che la Provincia non ha autovelox propri su strade di propria competenza”.