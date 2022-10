Pietralunga, maxi furto di tartufo: il bottino supera i 50 mila euro

Maxi furto alla Jimmy Tartufi di Pietralunga. I ladri sono arrivati nella notte fra il 29 ed il 30 ottobre, portando via tartufi per un valore fra i 50 ed i 60 mila euro, mentre hanno fatto danni all'azienda per oltre 100 mila euro.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Città di Castello che hanno iniziato immediatamente le indagini.

I ladri si sarebbero entrati da un lucernario, intorno all'una di notte, e poi avrebbero portato via tartufi, solo quelli selezionati freschi e di grande pezzatura, e vini pregiati. Hanno poi aperto una cassaforte asportando il contenuto, circa 2 mila euro. Infine hanno danneggiato i sistemi gestionali dell'impresa, i pc e i server.

Alla fine, dopo aver rubato un furgone da una azienda vicina, se la sono dati a gambe levate senza lasciare traccia. Il mezzo è stato ritrovato domenica sera (30 ottobre) in buono stato a poca distanza dal luogo del raid.

''E un danno notevole per l'azienda'' ha detto Andrea Cecchini, uno dei titolari dell'impresa, che ha aggiunto: ''da una prima conta, stimiamo fra i 50 ed i 60 mila euro il furto di tartufi, circa 100 mila euro i danni all'azienda per un totale di 150 mila euro di danni circa''.