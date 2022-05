Pietralunga, Manuela Puletti (Lega): “Il comune continuerà ad avere la sua guardia medica, ridicoli gli allarmismi della sinistra”

“Pietralunga continuerà ad avere la sua guardia medica, ridicoli gli allarmismi della sinistra”. Così il consigliere regionale Lega Umbria, Manuela Puletti a margine dell’approvazione all’unanimità del Consiglio Regionale dell’Umbria della sua mozione circa il ‘Mantenimento attivo del presidio medico di continuità assistenziale nel comune di Pietralunga’.

“Il documento chiede alla Giunta regionale – spiega Puletti – di garantire il mantenimento e l’attività del presidio medico di continuità assistenziale, ossia la guardia medica, nel Comune di Pietralunga al fine di salvaguardare la preziosa opera che svolge al servizio delle comunità pietralunghese. Considerata la poco accessibilità del comune montano lontano oltre 20 chilometri da Umbertide, dove si trova il primo intervento e più di 30 km da Città di Castello o Branca, entrambi ospedali di primo livello, diventa sempre più indispensabile il servizio di guardia medica a supporto dei due medici di base sempre presenti nel territorio e ai quali va il mio ringraziamento per l’impegno costante e l’appoggio incondizionato a tutti i cittadini.

Tale servizio di guardia medica – prosegue Puletti – non è mai stato messo in discussione dalla giunta regionale, nonostante una distorta informazione che ha allarmato i cittadini spingendoli a raccogliere firme per chiederne il mantenimento. Attraverso un’interlocuzione diretta con l’assessore Coletto abbiamo rassicurato a mezzo stampa la volontà della Regione di salvaguardare uno dei principali servizi medici di Pietralunga e di lavorare per potenziare i servizi dei comuni montani.

Nonostante ciò, in perfetto stile PD, laddove si danno risposte concrete ai cittadini ecco che ci si costruiscono allarmismi e si mistifica il lavoro di consiglieri regionali e assessori. Così è stato per la paventata chiusura del primo intervento di Umbertide, ad oggi attivo, e per la chiusura della chirurgia durante il periodo Covid che a detta della sinistra doveva essere l’inizio dello smantellamento dell’ospedale di Umbertide, ma anche in questo caso sono stati smentiti. Con questa mozione approvata all'unanimità mi auguro che si mettano finalmente a tacere le strumentalizzazioni del PD e soprattutto, cosa ben più importante, si rassicurino i cittadini”.